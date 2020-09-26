Arı Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde oyları arı kovanına attılar

AA

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen seçim, gelir gider ve faaliyet raporlarının okunması ile başladı.

İki adayın yarıştığı seçimde birlik üyelerinin oy kullanılabilmesi amacıyla iki kabin ile oy sandığı, arı kovanlarından oluşturuldu.

Kabin içerisindeki zarflara tercih ettikleri adayın adını yazan üyeler, oylarını arı kovanının içerisine attı.

Bazı üyeler kabini ve arı sandığını gördüğünde gülümseyerek şaşırdı. Bazı üyeler ise sandıkları inceledi.

Üyelerden Necmiye Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy sandığı ve kabinlerin arı sandığından oluşturulmasına çok şaşırdığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Yaşa, arıcılara yakışır bir seçim yaşandığını dile getirdi.

Rahmi Dor ise arı sandığında oy kullanmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.