Arıcılara geri dönüşüm malzemelerden petek görünümlü

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülen proje kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden satış noktaları oluşturuluyor.

"Bal Evi" olarak adlandırılan petek görünümlü satış noktalarıyla ürünler tüketiciye doğrudan ulaştırılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

Projenin tüketicinin ürüne ulaşması, üreticinin ise ürünlerini doğrudan satabilmesi açısından çok yönlü fayda sağlayacağını aktaran Gökçek, "Bu projeyle üreticiler şu anda en doğal şekilde üretmiş oldukları ürünlerini piyasa fiyatının altında satacak ve tüketicilere çok fayda sağlayacak. Piyasaya göre daha ekonomik şartlarda üreticiden tüketiciye bal, propolis, arı sütü, polen gibi diğer arı ürünleri ulaştırılacak." ifadesini kullandı.

- "Arı ürünlerinin direkt halka ulaşmasını sağlayacağız"

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt da projeyle üreticilerin hayallerinin gerçekleştiğini anlattı.

Birlik bünyesinde yaklaşık 4 bin üyenin olduğuna dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük sıkıntımız üreticilerimizin ürettiği ürünlerin değer fiyatında pazar bulamamasıydı. Üretici üretiyor ama piyasadaki birçok tağşiş ürünlerden dolayı değer fiyatına satışını gerçekleştiremiyordu. Halkımız da arı ve arı ürünlerinde doğru adres bulma yönünde bir arayış içerisindeydi. Bu projeyle ürettiğimiz, birçok teste tabi tutulmuş ve laboratuvardan geçmiş arı ürünlerinin direkt halka ulaşmasını sağlayacağız."