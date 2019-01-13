Pakdemirli, yaptığı açıklamada, IPARD Programı kapsamında, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje üreterek yatırıma dönüştürmek isteyen girişimcilere yüzde 55-65 hibe fırsatları sunulduğunu anımsattı.
Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu destekler toplam 175 milyon lira tutarındaki bin 855 arıcılık projesine verildi. Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu. Ordu'da toplam yatırım tutarı 33 milyon liralık 348 projeye 15 milyon lira hibe desteği verildi." diye konuştu.
Pakdemirli, hibe desteklerinde Ordu'yu, Sivas ve Van'ın takip ettiğine işaret ederek, arıcılığa verilen hibelerle 42 şehirde ortalama 3 bin vatandaşa yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktardı.
Arıcıların ağırlıklı olarak gezgin oldukları için makine ekipmana daha çok yöneldiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "Sağlanan hibelerle arıcıların daha sağlıklı ve verimli üretim yapmalarına olanak sunuyoruz. Bal ve diğer arı ürünleri için, yatırım kapsamına girilebilmesi için kovan sayısı en az 30, en fazla 500 olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, geçen yıl arıcılık projelerine 8,5 milyon lira hibe desteğinde bulunulduğunun altını çizerek, "Ayrıca IPARD-II 3. arıcılık ve bal üretimine yönelik toplam bütçesi 26 milyon liralık 280 proje onaylanarak projelerin başvuru sahibi olan girişimcilerimiz 15 milyon liralık hibeye hak kazandı." dedi.
Arıcılara ücretsiz proje hazırlama imkanı sunulduğunu hatırlatan Pakdemirli, TKDK'nin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında arıcıların projelerini ücretsiz hazırlatabileceğini sözlerine ekledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.