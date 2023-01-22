İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu.

İlk gün olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Arife Gökçe'nin köylüsü Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin saldırganlar tarafından başına odunla vurulup sonra boş araziye götürüldüğünü söyledi. Ardından da yaşananları hatırlmadığını söyledi. Olaylar ise Fikri Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla birlikte Türkiye2nin gündemine oturdu.