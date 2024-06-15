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        Haberler Bilgi Gündem ARİFE GÜNÜ MESAJLARI 15 HAZİRAN 2024: Uzun, kısa, dualı, dilekli, farklı, anlamlı, en güzel Kurban Bayramı arifesi sözleri

        Arife günü mesajları: Kurban Bayramı arifesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlar

        15 Haziran Cumartesi günü tüm ülkede Kurban Bayramı arifesi kutlanıyor. Bayramın habercisi olan arife gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, uzun, kısa, dualı ve resimli Kurban Bayramı arife mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 07:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 07:56
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        1

        Tüm İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başladı. Bugün idrak edilen arife gününü, yarın başlayacak olan bayram takip edecek. Arife gününde sevdiklerinizin bayramını kutlamak, iyi dileklerde bulunmak için en güzel arife mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 2024 Kurban Bayramı arifesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, uzun, kısa, dualı ve resimli mesajlar ve sözler...

        2

        Arife gününde sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul, kalpleriniz huzur bulsun. Bayramınız kutlu olsun!

        Arife günü geldi, dualarımızın en güzeliyle yüreklerimiz birleşsin. Sevdiklerinizle beraber nice mutlu bayramlara!

        3

        Bayramın müjdecisi arife günü geldi. Dualarımız kabul, sevinçlerimiz katlanarak artsın. Nice mutlu bayramlara!

        Bugün arife, yarın bayram. Dualarımızla, sevgimizle dolu nice güzel günler sizin olsun. Bayramınız kutlu olsun!

        4

        Arife günü dualarımız, kalplerimiz birleşir umutlarımız yükselir. Nice mutlu bayramlara, sağlık ve huzur dolu günler geçirmeniz dileğiyle!

        Arife gününde dualarımız kabul, yüreklerimiz huzur dolu olsun. Bayramınız kutlu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice güzel bayramlara!

        5

        Arife günü dualarımızın, sevgimizin en yoğun olduğu gün. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlara, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu günler dilerim!

        Arife günü dualarla, sevgiyle dolu olsun. Yürekleriniz sevdiklerinizle birlikte huzur bulsun. Bayramınız mübarek olsun!

        6

        Arife gününde sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul, kalpleriniz huzur bulsun. Bayramınız kutlu olsun!

        Arife gününde dualarınızı eksik etmeyin, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz huzur dolu bir gün olsun. Bayramınız kutlu olsun!

        7

        Arife gününde dualarınızın en güzeliyle, sevginizin en derin olduğu anlar yaşayın. Bayramınız sağlık, mutluluk ve huzur getirsin!

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