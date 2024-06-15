Tüm İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başladı. Bugün idrak edilen arife gününü, yarın başlayacak olan bayram takip edecek. Arife gününde sevdiklerinizin bayramını kutlamak, iyi dileklerde bulunmak için en güzel arife mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 2024 Kurban Bayramı arifesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, uzun, kısa, dualı ve resimli mesajlar ve sözler...