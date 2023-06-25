Kurban Bayramı resmi tatilinin yaklaşmasıyla birlikte tatil planları yapılmaya başladı. Bayram tatili planı yapanların en çok merak ettiği soruların başında ise "Arife günü resmi tatil mi?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, arife günü resmi tatil mi? Arife günü yarım gün mü tam gün mü sorusunun cevabı...