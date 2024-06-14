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        Haberler Bilgi Arife ve Kurban Bayramında banka ve borsa açık mı, hizmet veriyor mu? 16-19 Haziran bayramda banka ve borsa kapalı mı?

        Arife ve Kurban Bayramı'nda borsa ve bankalar açık mı, hizmet veriyor mu?

        Kurban Bayramı geldiğinde en çok borsa ve bankaların durumu merak ediliyor. BIST, 2024 yılında tatil olduğu günleri paylaştı ve "Arife ve Kurban Bayramı'nda borsa ve bankalar açık mı, hizmet veriyor mu?" sorusuna yanıt geldi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:17
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        16-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın gelmesiyle banka ve borsada işi olan vatandaşlar, "Arife ve bayramda borsa ve bankalar açık mı?" diye soruyor. İşte, BIST tatil günlerine göre banka ve borsaların hizmet verme günleri...

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        ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA BORSA AÇIK MI?

        BIST, resmi tatil günleri kapalı. 15 Haziran yani arife günü yarım gün tatil olarak kabul edildiği için o gün borsa yarım gün açık olacak.

        Ancak 16-19 Haziran'da idrak edilecek bayram süresince kapalı olacak.

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        ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

        Kurban Bayramı tatili bu sene birleştirildi; 15 Haziran'da başlayan tatil 22 Haziran'da sona erecek.

        Bayram resmi tatil sayıldığı için resmi tatil kapsamına giren 16-19 Haziran tarihinde hem borsa hem de bankalar kapalı olacak. Arife günü ise Cumartesi'ye denk geliyor; piyasanın normal işleyişine göre hafta sonu zaten kapalı.

        Arada kalan ayın 20 ve 21 Haziran'da ise bankalar ve borsa açık olacak. Perşembe ve Cuma resmi tatil değil sadece kamu idari izin olarak sayılıyor.

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        2024 BORSA TATİL GÜNLERİ

        15 Haziran 2024 Cumartesi - Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

        16-17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramı - Kapalı

        15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

        30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı - Kapalı

        28 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) aaat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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