Kahramanmaraş'ta arıcılık yapan Abdurrahman Koyun, arılarını yiyen arı kuşlarından tüp gazla çalışan kuş kovucuyla kurtuldu. Ekinözü ilçesine bağlı 1400 rakımlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Abdurrahman Koyun, arı kovanlarını korumak için mutfak tüpüyle çalışan ve 5 dakikada bir ateşlenen kuş kovucuyu kullanıyor. Özellikle arıları yiyen kuşlar ve bahçeye giren domuzlardan bıkan çiftçi, çareyi ‘kuş savar’ adı verilen tüp gazla çalışan aleti kullanmakta buldu.

"KUŞ SAVAR, 5-10 DAKİKADA BİR SİLAH SESİ ÇIKARTIP PATLIYOR"

İHA'nın haberine göre 20 yıldır arıcılık yaptığını belirten Koyun, "Arılar, bölgede bulunan Berit Dağı’ndaki keven otundan ve doğadan beslenerek yaşar ve doğal bir bal hazırlar. Bu bölgenin yüksekliği yaklaşık bin 400 metre civarında. Bu makinede gaz ile çalışan ve silah sesi çıkartan bir cihaz. Ayarlanıp 5 dakika veya 10 dakika arası otomatik patlar. Bu makine arıları yiyen kuşları buraya yaklaştırmaz. Hem zararlı haşereler hem de dağ danasından da kurtulduk" dedi.

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