Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!

"DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Maçın ardından konuşan ve öğrencilerini ulusal başarıları için kutlayan Özel Arı Okulları Spor Koordinatörü Tuncay Elkoca, uzun yıllardır yıldız kız takımlarının elde ettiği bölgesel ve ulusal başarıları yıldız erkek takımına da kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Erkek basketbolunda başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini ve bu başarının disiplinli çalışmanın ürünü olduğu olduğunu belirten Elkoca, “Bizlere uzun yıllardır geniş sportif olanaklar sunarak bu büyük başarıya katkıda bulunan Kurucumuz ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Genel Müdür Yardımcılarımız Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman ile Çankaya Üniversitesi Spor Okullarının yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.” dedi.