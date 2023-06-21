Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!

Özel Arı Okulları, okul sporlarındaki sayısız başarılarına ulusal düzeyde yenilerini ekledi. Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı ulusal turnuvanın namağlup şampiyonluğunu elde ederken Arının yıldız kızları ise Türkiye ikincisi oldu

Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!
HABERTURK.COM

Türkiye yarı finallerine yenilgisiz katılan ve başarısını yüksek skorlu galibiyetlerle 8-12 Haziran tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen Türkiye finallerinde de yineleyen Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, finalde Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta rakibini 72-66 mağlup eden siyah-sarılı ekip, Türkiye şampiyonluğu kupasına uzandı.

Okul sporlarında uzun yıllardır Ankara ve Türkiye şampiyonluklarıyla adından söz ettiren, bu yıl da Türkiye finalinde yer alma başarısı gösteren Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ise okul müzesine Türkiye ikinciliği kupasını getirdi.

"DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Maçın ardından konuşan ve öğrencilerini ulusal başarıları için kutlayan Özel Arı Okulları Spor Koordinatörü Tuncay Elkoca, uzun yıllardır yıldız kız takımlarının elde ettiği bölgesel ve ulusal başarıları yıldız erkek takımına da kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Erkek basketbolunda başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini ve bu başarının disiplinli çalışmanın ürünü olduğu olduğunu belirten Elkoca, “Bizlere uzun yıllardır geniş sportif olanaklar sunarak bu büyük başarıya katkıda bulunan Kurucumuz ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Genel Müdür Yardımcılarımız Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman ile Çankaya Üniversitesi Spor Okullarının yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'da gündem Ergin Ataman!
BASKETBOL Yunanistan'da gündem Ergin Ataman!
Sertaç Şanlı'nın formasını giydiği Barcelona, Real Madrid'i süpürerek şampiyon oldu!
BASKETBOL Sertaç'lı Barça, İspanya'da şampiyon!
Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi!
BASKETBOL Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi!
Panathinaikos, Ergin Ataman'ı açıkladı!
BASKETBOL Ergin Ataman'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Fenerbahçe Beko, Antetokounmpo ile yollarını ayırdı
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da ayrılık!
Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti
BASKETBOL Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti
Türk Telekom başantrenörlük görevine Nenad Canak'ı getirdi
BASKETBOL Türk Telekom'un yeni hocası Canak
Potanın Perileri EuroBasket'e veda etti
BASKETBOL Potanın Perileri veda etti
Anadolu Efes bir kez daha şampiyon oldu! Pınar Karşıyaka'yı yendiler, 16. kez zirvedeler!
BASKETBOL Şampiyonluk Anadolu Efes'in!
Ergin Ataman, şampiyonluk sayısında Aydın Örs'ü yakaladı
BASKETBOL Aydın Örs'ü yakaladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.