Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!

Türkiye yarı finallerine yenilgisiz katılan ve başarısını yüksek skorlu galibiyetlerle 8-12 Haziran tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen Türkiye finallerinde de yineleyen Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, finalde Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta rakibini 72-66 mağlup eden siyah-sarılı ekip, Türkiye şampiyonluğu kupasına uzandı.
Okul sporlarında uzun yıllardır Ankara ve Türkiye şampiyonluklarıyla adından söz ettiren, bu yıl da Türkiye finalinde yer alma başarısı gösteren Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ise okul müzesine Türkiye ikinciliği kupasını getirdi.
"DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"
Maçın ardından konuşan ve öğrencilerini ulusal başarıları için kutlayan Özel Arı Okulları Spor Koordinatörü Tuncay Elkoca, uzun yıllardır yıldız kız takımlarının elde ettiği bölgesel ve ulusal başarıları yıldız erkek takımına da kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Erkek basketbolunda başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini ve bu başarının disiplinli çalışmanın ürünü olduğu olduğunu belirten Elkoca, “Bizlere uzun yıllardır geniş sportif olanaklar sunarak bu büyük başarıya katkıda bulunan Kurucumuz ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Genel Müdür Yardımcılarımız Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman ile Çankaya Üniversitesi Spor Okullarının yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.” dedi.
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