Aris Saloniki - Levadiakos rakamlar

Yunanistan Süper Lig maçında Aris Saloniki ile Levadiakos, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 6 puanlı Aris Saloniki 4. sırada bulunuyor, Levadiakos 3 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Aris Saloniki, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Levadiakos, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 796 kodlu maçı oynayanlar; Aris Saloniki galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.20, Levadiakos galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Aris Saloniki önceki hafta Levadiakos mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Levadiakos ise Aris Saloniki karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Aris Saloniki, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Levadiakos, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Levadiakos 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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