'Arıse'nin galası Kadıköy'deydi

Tolga Okur, 71'inci Cannes Film Festivali´nde 15 dakikalık kısa filmi 'Su' ile dikkatleri çekmişti. Okur'un yeni filmi 'Arıse'nin galası Kadıköy Sineması'nda yapıldı.

Oyuncu kadrosunda Alper Uzun, Selin Uzal, Ümit Belen, Haldun Boysan, Gülen Karaman, Selda Alkor ve Göksel Kortay gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı, İngilizce olarak çekilen kısa film 'Arıse'nin galasında Tolga Okur yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Bağımsız sinema yapmak isteyen yolun başındaki genç bir sinemacıya ve üstelik hiç tanımadan gönüllerini açan ustalarıma sonsuz saygılarımı sunuyorum. Türk Sinemasına emek vermiş gerçek efsaneler ve büyük ustalar iyi ki varsınız, ne mutlu bana ki sizlerle çalışma şansını yakalım" dedi.

'Arıse'nin galasında oyunculara plaket verildi.