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Arıza 10. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 9. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin yeni sezonda en dikkat çeken dizilerinden biri olan Arıza'nın 10. yeni bölümü için geri sayım başladı. Kısa sürede büyük ilgi gören dizinin yeni bölümünden bir fragman daha yayımlandı. İşte merakla beklenen Arıza 10. yeni bölüm fragmanı...

Arıza 10. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 9. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 10. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak!

"O DÜĞÜN GECESİ KEŞKE BEN ÖLSEYDİM DİYECEKSİN..."

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 10. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ali Rıza ve Cabir arasındaki savaşın giderek alevlendiği tanıtımda Mert vuruluyor. Çıkan çatışmada Burak'ın yardıma gelmesi Ali Rıza'yı şüphelendirirken, Halide'nin verdiği sözün ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor. Cabir, Mert'in kaldığı hastaneye baskına giderken A.Rıza'nın düşmana karşı yapacağı hamle ise heyecanla bekleniyor.

ARIZA'NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir, sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır. Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

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