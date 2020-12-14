Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Yeşim Salkım gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisi nefes kesen 14. bölümüyle dün akşam seyirciyle buluştu. Arıza dizisi son bölümde neler oldu? Arıza 14. bölüm izle tek parça

ARIZA 14 BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

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ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır.

Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der.

Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır. Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.