Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin hikâyesini anlatan Arıza 14. bölümde neler oldu? SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor...

ARIZA 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır.

Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der.

Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır. Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

ARIZA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Arıza yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Arıza 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.