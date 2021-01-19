Arıza 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza fragman izle

Arıza dizisinin 19. yeni bölüm fragmanında; Polislerin yakalama emriyle geldiği anlarda Halide şoke olurken, akıllara "Halide gözaltına mı alınıyor?" sorusu geliyor.

ARIZA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haşmet, eşi ve çocuklarının Fuat tarafından öldürüldüğünü öğrendikten sonra ilk kez Fuat'ın karşısına çıkarken, Haşmet ve Fuat'ın bu yüzleşmesi gerilim dolu anlara sahne oldu. İhtiyar ile görüşen Haşmet, yaptıkları anlaşmaya sadık kalarak Fuat'a bir şey yapmadı. İhtiyar'ın isteği üzerine konsorsiyumda ateşkes sağlanırken, ortaklığın yeni başkanı da Mithat oldu. İhtiyar'ın kararları sadece konsorsiyumda değil Ersoylu ailesinde de tüm dengeleri değiştirdi.

Fuat'ı görevden alan İhtiyar, yerine oğullarından Murat Ersoylu'yu getirdi. Fatih, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeden önce intikam yemini eden Ali Rıza, sorumluların peşine düştü ve Fatih'in intikamını aldı.

İhtiyar'ın, konsorsiyumdaki dengeleri alt üst eden karalarından sonra Fuat ve Burak, saldırılar düzenleyerek harekete geçerken Murat Ersoylu'nun, Ali Rıza ve Haşmet Ağa tarafında yer alması herkesi şoke etti.

Fuat ve Burak'ın saldırı planı geri teperken, finalde Haşmet Gürkan'ın, Fuat Ersoylu'nun karşısında olduğu gerilim dolu anlarda ise heyecan doruklara ulaştı. Haşmet ve Fuat arasında neler olacağı büyük merak konusu olurken, konsorsiyumdaki düzenin de bundan sonra nasıl olacağı akıllarda soru işareti bıraktı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!