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Arıza 22. yeni bölüm 3. fragman yayınlandı! Arıza fragman izle

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 22. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Halide'nin güzel sesiyle "Farketmeden" adlı parçayı seslendirdiği tanıtımda Ali Rıza ile birbirlerine olan aşk dolu bakışları büyük beğeni topluyor. Ali Rıza'nın evlilik teklifi heyecanla beklenirken, aşık çiftin Pazar akşam ekrana gelecek romantik anları büyük merak uyandırıyor

Arıza 22. yeni bölüm 3. fragman yayınlandı! Arıza fragman izle

Arıza dizisinin yeni bölümünde; Balaban Safir’in karşısındadır ama konuşmaya pek niyetli değildir. Rukiye ise Muzaffer’le konuştuğundan bu yana korkularını bir türlü dizginleyemez hale gelmiştir.

ARIZA 22. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMAN


ARIZA'NIN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İhtiyar’ın elinden sürpriz bir şekilde kaçırılan Balaban, Ali Rıza’yla bir anlaşma yapmak ister. Burak ise Balaban’la çoktan yeni bir anlaşma yapmış, işe koyulmuştur. Halide ve Ali Rıza gelecekleri adına önemli bir karar verirler. Abisiyle buzları erittiğini düşünen Burak, yaptığı planla abisini zor bir durumda bırakırken kendisini bekleyen sürprizin farkında değildir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

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