Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 23. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

ARIZA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Balaban’ı arayarak Halide’nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide’yi kendisinin kaçırmadığını söyler. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban’ın olduğunu düşünür ve Burak’a, Balaban’ı kendisine getirmesini emreder.

Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban’dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur.

İhtiyar, Balaban’ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide’yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

ARIZA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ARIZA 23. SON BÖLÜM İZLE