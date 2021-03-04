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Arıza 25. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 24. son bölüm tek parça izle

Show TV'nin ilk bölümünden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arıza, 25. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan diziye bu hafta Ali Rıza ile Haşmet Ağa'nın yüzleştiği sahne damga vuracak! İşte gözlerin çevrildiği Arıza 25. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Arıza 25. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 24. son bölüm tek parça izle

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BU BİZİ DÜŞMAN YAPAR MI?"

Ali Rıza ile Haşmet Ağa'nın yüzleştiği sahnede Ali Rıza, Halide'yle görüşmesine kimsenin engel olmayacağını ifade ediyor. Aralarında düşmanlık olmasını istemeyen Ali Rıza, kendini açıklamaya çalışıyor ancak tüm çabasına rağmen Haşmet Ağa geri adım atmıyor. Ali Rıza'nın babasıyla ilgili ortaya çıkan gerçeklerin iki aile arasında nelere sebep olacağı merakla bekleniyor.

ARIZA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi hedefler.

Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, 'Ali Rıza benim oğlum!' der. Ali Rıza ve Mert, Halide'yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.

ARIZA 24. SON BÖLÜM İZLE

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