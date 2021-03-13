Arıza 26. yeni bölüm 2. fragman yayında! Arıza fragman izle

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Arıza 26. yeni bölüm 2. fragman yayında! Arıza fragman izle

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 26. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Aksiyonun hız kesmediği tanıtımda Ali Rıza, başladığı noktaya geri döndüğünü söyleyerek intikam için harekete geçeceğinin sinyallerini veriyor

Arıza 26. yeni bölüm 2. fragman yayında! Arıza fragman izle

Arıza dizisinin 26. yeni bölüm fragmanında; Ali Rıza ile Burak Ersoylu arasındaki gerilim giderek artarken, Melek'in sözleri dikkat çekiyor. Melek ve Mithat arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken, Ali Rıza'nın telefonda konuştuğu kişiye "baba" demesi büyük heyecan uyandırıyor.

ARIZA 26. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ARIZA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert’ten gelecek haberlerdedir. İhtiyar, tüm bu yaşananlardan sonra Mithat’ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatlar'ın gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbo Show saat kaçta başlayacak? İBO SHOW hangi kanalda? İbo Show konukları kimler?
TELEVİZYONİBO SHOW saat kaçta başlayacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekildiği yerler
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı oyuncuları tam kadro: Gönül Dağı oyuncuları kimler? Gönül Dağı dizisi konusu ne?
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kod Adı: Olympus oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKod Adı: Olympus oyuncuları kimler?
Iron Man 2 oyuncuları kimler? Iron Man 2 konusu nedir?
TELEVİZYONIron Man 2 oyuncuları kimler?
Friends Netflix'e geldi mi? Friends Netflix'e ne zaman gelecek?
TELEVİZYONFriends Netflix'e ne zaman gelecek?
Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede çekilmiştir? İşte Kardeşlerim çekim yapılan semtler
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
Kardeşlerim oyuncuları: Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ne, gerçek yaşları kaç? İşte Kardeşlerim dizisi konusu
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları
13 Mart İbo Show konukları kimler? İbo Show yeni bölüm saat kaçta?
TELEVİZYONİBO SHOW'un bu haftaki konukları
'Arıza'dan heyecan dolu bir ön izleme sahnesi daha!
TELEVİZYON'Arıza'dan heyecan dolu bir ön izleme sahnesi daha!