Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BİR EVLADIMI DAHA MI TOPRAĞA VERECEĞİM BEN?"

Duygu dolu anların yaşandığı sahnede Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını soruyor. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyük bir üzüntü yaşıyor. Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiliyor.

ARIZA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir. İhtiyar, tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatlar'ın gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.