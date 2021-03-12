Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Arıza 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 26. bölümde neler olacak?

Show TV'nin ilk bölümünden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arıza, 26. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan diziye bu hafta Rukiye Hanım'ın Ali Rıza'dan olanların hesabını sorması damga vuracak! İşte gözlerin çevrildiği Arıza 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Arıza 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 26. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BİR EVLADIMI DAHA MI TOPRAĞA VERECEĞİM BEN?"

Duygu dolu anların yaşandığı sahnede Rukiye Hanım, Ali Rıza'dan olanların hesabını soruyor. Gözyaşları içinde sitem eden acılı anne, Mert'in başına gelenlerden dolayı büyük bir üzüntü yaşıyor. Kardeşini koruyamadığı için sarsılan Ali Rıza'nın ve annesinin hali herkesi derinden etkiliyor.

ARIZA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir. İhtiyar, tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatlar'ın gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? Survivor Çağrı Atakan Survivor'a devam edecek mi?
TELEVİZYONSurvivor Çağrı diskalifiye edildi mi?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi oldu? Survivor Barış'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
TELEVİZYONSurvivor Barış diskalifiye mi oldu?
Akrep dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep dizisi 14. son bölüm...
TELEVİZYONAkrep dizisi 15. bölüm fragmanı...
Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 18. son bölüm tek parça izle:
TELEVİZYONAlev Alev 19. yeni bölüm fragmanı
Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYONTeşkilat dizisi konusu nedir? İşte oyuncuları...
Survivor birleşme partisi ne zaman 2021? - Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2021 birleşme partisi tarihi...
TELEVİZYONSurvivor birleşme partisi ne zaman 2021?
Friends Netflix'e geliyor!
TELEVİZYONFriends Netflix'e geliyor!
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? - Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek ayrılı
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi?
Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Mart İşte Sibel Can ve Hakan Altun'un bu akşamki konukları
TELEVİZYONŞarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
Mucize Doktor nerede çekiliyor? Mucize Doktor Berhayat Hastanesi nerede? İşte çekim mekanları
TELEVİZYONMucize Doktor nerede çekiliyor?