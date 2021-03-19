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HaberlerTelevizyonArıza 27. yeni bölüm ön izleme sahnesi izle - Arıza 27. yeni bölümde neler olacak?
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Arıza 27. bölümden ilk sahne yayınlandı - Arıza 27. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin ilk bölümünden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arıza, 27. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan diziye bu hafta Ali Rıza'nın söylediği türkü damga vuracak! İşte gözlerin çevrildiği Arıza 27. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Arıza 27. yeni bölüm ön izleme sahnesi izle - Arıza 27. yeni bölümde neler olacak?

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

ARIZA'DA DUYGU DOLU ANLAR

Ali Rıza, Halide, Rukiye Hanım ve tüm dostlarının bir masada buluştuğu sahnede Hasan ve Ferit saz eşliğinde "Odam Kireçtir Benim" türküsünü seslendiriyor. Müzik ziyafetinin ekranlara geldiği anlar yüreklere dokunuyor.

ARIZA'NIN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat’tan Burak’ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza’nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar.

Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.

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