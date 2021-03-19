Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

ARIZA'DA DUYGU DOLU ANLAR

Ali Rıza, Halide, Rukiye Hanım ve tüm dostlarının bir masada buluştuğu sahnede Hasan ve Ferit saz eşliğinde "Odam Kireçtir Benim" türküsünü seslendiriyor. Müzik ziyafetinin ekranlara geldiği anlar yüreklere dokunuyor.

ARIZA'NIN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat’tan Burak’ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza’nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar.

Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.