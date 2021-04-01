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Arıza 29. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 29. bölümde neler olacak?

Show TV'nin ilk bölümünden beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arıza, 29. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan diziye bu hafta Ali Rıza'nın Burak'la hesaplaşmak için harekete geçmesi damga vuracak! İşte gözlerin çevrildiği Arıza 29. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

Arıza 29. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında - Arıza 29. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"YOLUN SONUNA GELDİK!"

Nefeslerin tutulduğu aksiyon dolu sahnede Ali Rıza, Burak'la hesaplaşmak için harekete geçiyor. Ali Rıza'yı şaşırtan manzara büyük merak konusu olurken, heyecan dolu bu anlar akıllara, "Ali Rıza, Burak'tan intikamını alabilecek mi?" sorusunu getiriyor.

ARIZA'NIN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza, Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide'yi, babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır.

Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir.

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