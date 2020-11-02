Arıza'da Ali Rıza ve Haşmet Ağa nasıl kurtulacak?

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler herkesi ekran başına kilitledi. Burak'ın Ali Rıza'ya saldırısı sonucu silahların da havaya uçması konsorsiyumdaki herkesin hayatını tehlikeye soktu.

Bütün ortaklar ailelerini korumak için nasıl bir hamle yapacaklarını bilemezken Haşmet Ağa bir çıkar yol bulmak için kendi hayatını tehlikeye attı. Konsorsiyumun sattığı silahların alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başında yer alan azılı katil Cabir'e giden Haşmet'i ve onu kurtarmak için harekete geçen Ali Rıza'yı finalde büyük bir tehlike bekliyordu.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ali Rıza ve Burak, Cabir'in kardeşini cezaevinden kaçırdı ve Cabir'in söylediği yere getirdi. Takas gerçekleştirerek Haşmet'i geri alacakken Cabir, Haşmet Ağa'yı üzeri bomba yüklü bir yelek giydirerek gönderdi.

Haşmet, Ali Rıza'nın Halide'yi koruması için kendisini bırakmasını istese de Ali Rıza bırakmadı. Gerilim dolu anlar nefesleri keserken A.Rıza ve Haşmet bu tehlikeden nasıl kurtulacaktı?

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #ARIZA'YI KONUŞTU!

Arıza, dün akşam yayınlanan sekizinci bölümüyle ABC1 20+'da5.94izlenme oranı (reyting),13.58izlenme payı (share),AB'de 4.39izlenme oranı (reyting),10.94izlenme payı (share),Total’de 5.90izlenme oranı (reyting),14.05izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #Arıza etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

ALİ RIZA, BURAK'IN SALDIRISINDAN KURTULDU!

Ali Rıza, Burak'ın saldırısından Ferit ve Hasan'ın yardımıyla kurtuldu. Ali Rıza'nın kurtulmuş olmasına sinirlenen Burak patlama yerinden ayrılırken Ali Rıza, Burak'ın peşinden giderek onu öldürmek istedi. Haşmet Ağa ise içine düştükleri durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduğu için Ali Rıza'yı durdurdu.

Ali Rıza kurtuluyor;

KONSORSİYUMUN HAYATI TEHLİKEDE!

Burak'ın saldırısında patlayan silahlar konsorsiyumdaki herkesin ailelerinin hayatını tehlikeye atmıştı. Konsorsiyum acil durum toplantısı yaptı. Galip, silah tüccarlarına karşı savaş açmayı tavsiye ederken konsorsiyum aileleri söz konusu olduğu için bu fikre yanaşmadı.

Haşmet Ağa ise müzakere etmek zorunda olduklarını anlatarak Cabir ile görüşmeye gideceğini söyledi. Hayatını büyük bir riske atan Haşmet Ağa, Halide'yi Ali Rıza'ya emanet etti.

Konsorsiyum acil durum toplantısında;

ALİ RIZA VE BURAK, CABİR'İN KARDEŞİNİ KAÇIRDI!

Cabir ile karşı karşıya gelen Haşmet Ağa uzlaşmak istedi. Cabir ise patlatılan silahlar karşılığında konsorsiyum üyelerini ve ailelerini öldüreceğini, bunu engellemenin tek yolu ise cezaevindeki kardeşini kaçırmaları olduğunu söyledi.

Cabir'in kardeşini kaçırabilmek için Ali Rıza ve Burak harekete geçti. Yaptıkları planla Cabir'in kardeşini jandarmanın elinden almayı başaran Ali Rıza ve Burak, takas için buluşma yerine geldi.

Haşmet Ağa ve Cabir karşı karşıya;

Ali Rıza ve Burak operasyonda;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!