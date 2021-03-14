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Ali Rıza'yı bekleyen sürpriz ne?

Arıza bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek. Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberde olurken, Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisinde kalacak

Arıza'da Ali Rıza'yı bekleyen sürpriz ne?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza bu akşam 26. bölümüyle ekrana gelecek. Herkesin gözü kulağı hastanede Haşmet ve Mert'ten gelecek haberlerdedir. İhtiyar tüm bu yaşananlardan sonra Mithat'ı konsorsiyumun başından alır, masayı da lağveder. Herkes tarafını seçip plan yapmaya koyulurken, Ali Rıza eski bir dostuyla birlikte Mithatların gizli toplantısını basar. Bunun üzerine Balaban yeni bir plan yaparak, hasımlarını ölümle baş başa bırakmak ister. Ali Rıza ise kendisine gelen sürpriz bir telefonun şaşkınlığı içerisindedir.

Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Arıza'nın 26. Bölüm Tanıtımları;

Arıza'nın 26. Bölümünden Ön İzleme Sahneleri;

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