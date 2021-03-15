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HaberlerTelevizyonArıza'da A.Rıza'ya büyük sürpriz!
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A.Rıza'ya büyük sürpriz!

Show TV'de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler heyecan dolu anlara sahne oldu. Murat ile Balaban'ın kendisine kurduğu tuzağı önceden öğrenen Ali Rıza, planlarını bozarak saldırıya geçti. Finalde herkesi etkisiz hale getirdikten sonra Balaban ile karşılaşan Ali Rıza, mermisi bittiği için onu elinden kaçırdı. Tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon ise herkesi şoke etti. Telefondaki kişi Ali Rıza'nın babasıydı

Arıza'da A.Rıza'ya büyük sürpriz!
A.Rıza'ya büyük sürpriz!
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HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da; Murat ile Balaban'ın kendisine kurduğu tuzağı önceden öğrenen Ali Rıza, Aslan ile beraber karşısına çıkan herkesi temizledikten sonra bulundukları otoparkın çatısında Balaban ile karşılaştı ancak mermisi bittiği için onu elinden kaçırdı.

Tam o anlarda gelen sürpriz bir telefon ise Ali Rıza'yı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Duyduğu ses karşısında şoke olan Ali Rıza, telefondaki kişiye "baba" derken, bu çarpıcı gelişmeden sonra Ali Rıza'nın babasına dair akıllardaki soru işaretleri giderek artmaya başladı.

"Sen misin baba?"

SOSYAL MEDYA #TEKBAŞINA DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle Total’de 3.91 izlenme oranı (reyting),8.18 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 3.42 izlenme oranı (reyting),6.81 izlenme payı (share),AB'de 2.88 izlenme oranı (reyting),6.20 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla birlikte #TekBaşına etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde kaldı.

A.RIZA'NIN YENİ YOLDAŞI; ASLAN

Kardeşi Mert'in ve Haşmet Ağa'nın uğradıkları saldırıdan sonra Ali Rıza, intikam yemini etti. Burak, Murat, Mithat ve Balaban'a karşı harekete geçen Ali Rıza, başlattığı savaşta yanında güvenebileceği bir yoldaş olmasını istedi. Orduda görev yaptığı sırada silah arkadaşı olan Aslan'ı arayan Ali Rıza, gireceği savaşta onu yanında görmek istediğini söyledi. Aslan ise vazifesini bir kenara bırakarak Ali Rıza için İstanbul'a döndü. İkili Ali Rıza'nın intikamı için operasyona başladı.

A.RIZA VE ASLAN'DAN BÜYÜK BASKIN

Burak, Murat, Mithat ve Balaban'ın oluşturduğu ittifak, konsorsiyumun İhtiyar tarafından dağıtılmasından sonra alttaki diğer patronları bir araya toplamak için bir toplantı düzenledi. Ali Rıza ve Aslan, oteldeki bu toplantıya baskın düzenledi. Mithat ve Ersoylu kardeşleri kuşatma altına alan Ali Rıza ve Aslan, çatışmaya başladı. Çatışma sırasında Aslan, Murat'ı vurdu. Kaçmaya çalışan Ersoylu kardeşlerin peşine düşen Ali Rıza ise Burak'ı vurdu ancak Murat, Burak'ı kaçırmayı başardı.

Ersoylu kardeşler vuruluyor;

A.RIZA'DAN İNTİKAM ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Ali Rıza ve Aslan'ın oteldeki toplantıya yaptığı baskında büyük zarar gören Burak, Murat, Mithat ve Balaban, intikam için yeni bir tuzak planladılar. Bir otoparkta sıkıştırdıkları Ali Rıza'yı avlayacaklarını zanneden Murat ve Balaban, Ali Rıza'nın planı önceden öğrenmesiyle amacına ulaşamadılar.

Ali Rıza'ya büyük tuzak;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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