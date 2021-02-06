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HaberlerTelevizyon'Arıza' 21. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
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'Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Haşmet Ağa'nın bir baba olarak Ali Rıza'yla konuştuğu sahne büyük heyecan uyandırıyor. Haşmet, Ali Rıza'yı damat olarak hayal etmese de Halide ile birbirlerine olan aşkları yüzünden ilişkilerine onay veriyor ve bir an önce resmiyete dökülmesi gerektiğini sert bir dille söylüyor

'Arıza' 21. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
'Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı!
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HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı 'Arıza'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Haşmet Ağa'nın bir baba olarak Ali Rıza'yla konuştuğu sahne büyük heyecan uyandırıyor. Haşmet, Ali Rıza'yı damat olarak hayal etmese de Halide ile birbirlerine olan aşkları yüzünden ilişkilerine onay veriyor ve bir an önce resmiyete dökülmesi gerektiğini sert bir dille söylüyor. Haşmet'in bu konuşması ise akıllara "Ali Rıza ile Halide evlenecek mi?" sorusunu getiriyor.

ARIZA'NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar’la artık bir araya gelmiştir ve Balaban’ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban’ı ararken, Balaban Halide’nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir.

İhtiyar’ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza’nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de.

İşte "Arıza"nın 21. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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