Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 06.11.2024 - 20:06 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:06
Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı.
Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.
O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ