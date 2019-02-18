UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nun ilk maçında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadelede 48. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Benfica’nın Arjantinli forveti Eduardo Salvio’dan Portekiz temsilcisine kötü haber geldi.

Portekiz basını, sağ uyluk kasında sakatlık yaşayan oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı yazdı.

Galatasaray mücadelesinde 27. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden Salvio, perşembe günkü rövanş maçında forma giymemesi bekleniyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Benfica ile 17'si ilk 11 olmak üzere 24 maça çıktı ve 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.