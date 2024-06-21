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        Haberler Spor Futbol Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı! - Futbol Haberleri

        Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı!

        Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:33
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        Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı!
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        Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya geldi.

        ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.

        Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte A Grubu'na Arjantin 3 puanla başlarken, Kanada 0 puanda kaldı.

        MESSI'DEN BİR İLK

        Arjantinli yıldız Lionel Messi, Copa America'da tarihe geçti. Messi, mücadelede ikinci golün asistini yapan isim oldu.

        Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu.

        BİR SONRAKİ MAÇLAR

        Arjantin, gruptakini bir sonraki maçını 26 Haziran'da saat 04:00'te Şili ile oynayacak. Kanada ise bir sonraki maçına Peru ile 26 Haziran'da saat 01:00'de çıkacak.

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