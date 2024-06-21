Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı!

Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya geldi.

ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.

Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Arjantin, gruptakini bir sonraki maçını 26 Haziran'da saat 04:00'te Şili ile oynayacak. Kanada ise bir sonraki maçına Peru ile 26 Haziran'da saat 01:00'de çıkacak.