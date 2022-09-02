Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu

Alex Binley & Matt Murphy | BBC News

Reuters Cristina Fernandez de Kirchner 2007'den 2015'e kadar Arjantin'in cumhurbaşkanıydı

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner kendisine yöneltilen silahın son anda tutukluk yapması nedeniyle suikasttan kıl payı kurtuldu.

De Kirchner, kendisine karşı açılan yolsuzluk davasıyla ilgili duruşmanın dönüşünde evinin önünde destekçilerini selamlarken kalabalığın arasından bir adam siyasetçinin başına doğru tabanca doğrulttu.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Perşembe gecesi yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında silahta beş kurşun olduğunu ve tetiklenmesine rağmen ateş etmediğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre polis, 35 yaşındaki Brezilyalı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı ve saldırının sebebini bulmaya çalışıyor.

Haberlerde paylaşılan görüntüler, şüphelinin de Kirchner'in başından birkaç santim mesafeden nişan aldığını ve ateş etmeye çalıştığını gösteriyor. Daha sonra siyasetçi başını indiriyor ama ateş edilmiyor.

Sosyal medyada yayımlanan başka bir videoda, kalabalığın içindeki insanların, de Kirchner'i şüpheliden korumaya çalıştığı görülüyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir polis sözcüsü, şüphelinin tutuklanmasının ardından olay yerinden birkaç metre ötede bir silah bulunduğunu söyledi.

https://twitter.com/LautaroMaislin/status/1565506730661904384?s=20&t=0OgEO34NIoKy2IJRZYKkLA

De Kirchner, saldırı sırasında kendisine karşı açılan yolsuzluk davasıyla ilgili duruşmadan dönüyordu.

Yüzlerce destekçisi de dava sürecinde 69 yaşındaki siyasetçiye destek olmak için son günlerde başkentteki evinin önünde toplanıyor.

Dava kapsamında De Kirchner, devleti dolandırmak ve 2007-2015 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Patagonya'daki ihalelerde yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Savcılar, eski cumhurbaşkanının suçlu bulunması halinde 12 yıl hapsini ve ömür boyu siyasetten men edilmesini istiyor.

Bunun yanında de Kirchner, Arjantin Senatosu başkanı ve bu nedenle parlamento dokunulmazlığı var.

Cezası ülkenin Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmadıkça ya da 2023'ün sonunda yapılacak bir sonraki seçimlerde Senato koltuğunu kaybetmedikçe hapse atılamayacak. De Kirchner, cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı sürenin ardından çok sayıda yolsuzluk davasıyla yüzleşti. Bu davanın birkaç ay içinde karara bağlanması bekleniyor.

Reuters De Kirchner, aracından çıktığı anda silah başına doğrultuldu

Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez Perşembe gecesi yaptığı konuşmada saldırganı kınadı ve de Kirchner'e yönelik suikast girişiminin, ülkenin 1983'te demokrasi yönetimine geçmesinden bu yana yaşanan "en ciddi" vakalardan biri olduğunu belirtti.

Fernandez, "Aynı fikirde olmayabiliriz, derin anlaşmazlıklar yaşayabiliriz ancak nefret söylemine müsaade edemeyiz çünkü bu, şiddeti besler ve şiddetin demokrasiyle bir arada var olma şansı yoktur" dedi.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise, silahlı saldırı girişimini "suikast girişimi" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Nefret ve şiddetin, tartışmanın önüne geçtiğinde toplumlar yok oluyor ve bunun gibi durumlar ortaya çıkıyor: suikast girişimleri yaşanıyor”.