Arjantin'de 11 yaşındaki tecavüz mağduru kız çocuk kürtaj olmak istedi, doktorlar sezaryen ameliyatı yaptı

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Arjantin'de doktorların tecavüze uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğa kürtaj yerine sezaryen ameliyatı yaptığı ortaya çıktı.
Büyükannesinin beraber yaşadığı sevgilisinin tecavüzüne uğrayarak hamile kalan kız gebeliğini sonlandırmak istiyordu.
Doktorlar ise riskli olduğu gerekçesiyle ameliyatı haftalarca erteledikten sonra kürtaj yerine sezaryen ameliyatı yaptı.
Fetüsün canlı olduğu, hayatta kalmasınınsa neredeyse imkansız olduğu belirtildi.
Arjantin'de kürtaj, tecavüz vakaları ile annenin sağlığının tehlikede olduğu durumlarda yasal.
Arjantin medyası, kız çocuğun en başından beri hamileliğini bitirmek istediğini, yetkililere de "O yaşlı adamın içime yerleştirdiği şeyin çıkarılmasını istiyorum" dediğini aktardı.
Kızın bakımının kime ait olduğu konusu ise belirsizdi. Annesi kızın vesayetini bir süre önce büyükanneye devretmişti ve kızının kürtajı için verdiği rıza yasal olarak yeterli değildi.
Sonunda tecavüzcü ile beraber yaşadığı için vesayet büyükannenin elinden alındı.
Ancak yerel bir hastanedeki bazı doktorlar bu defa kişisel inançları nedeniyle kürtaja karşı çıktı.
Salı günü ise Tucuman sağlık yetkilileri, söz konusu hastanenin yöneticisine aile mahkemesinin kararına uyarak "hem kız çocuğun hem de bebeğin kurtarılması için gereken prosedürleri gerçekleştirmeleri" talebinde bulundu.
Söz konusu mahkeme ise böyle bir ifade kullanmadıklarını savundu.
Öte yandan doktorlar "iki yaşamı da kurtarmak" amacıyla değil, kızın yaşamını riske atmamak için sezaryen ameliyatı yaptıklarını öne sürdü.
İnsan hakları kuruluşları, sağlık yetkililerini kız çocuğa "işkence etmekle" suçluyor.
Arjantin'de kürtaj konusu sık sık infiale neden oluyor.
Meclis geçen yıl kadınlara hamileliklerin ilk 14 haftasında kürtaj olabilme hakkını tanıyan tasarıyı yapılan oylamada reddetmişti.
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