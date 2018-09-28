Arjantin'de, içinde kanserden ölen annesinin fotoğraf ve videoları bulunan telefonunu kaybeden 11 Miguel Retamar'in annesinden kalan hatıralarını bulabilmesi için ülke çapında kampanya başlatıldı.

11 yaşındaki Miguel Retamar, ülkenin batısındaki San Juan kentinde büyükannesiyle bankaya gittiği sırada telefonunu kaybedince yıkıldığını söyledi.

Miguel'in 37 yaşındaki annesi Pabla geçtiğimiz aylarda kanserden hayatını kaybetmişti.

Miguel'in hikayesi yoğun ilgi görünce, Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinde manşetlerden duyuruldu. Miguel ve kaybettiği annesinin fotoğrafları da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Miguel, Facebook'ta yaptığı paylaşımda büyükannesiyle birlikte bankaya gitmek için taksiye bindiklerinde, telefonunun yanında olmadığını fark ettiğini ve taksinin de gittiğini anlatarak, "Çok fotoğrafım ya da videom yok ve olanlar bana annemi hatırlatıyor" dedi.

Büyüküanne Amanda Castro da torununun çok üzgün olduğunu anlattı ve "Torunum telefonunun olmadığını fark edince öyle bir ağladı ki, beni de ağlattı. Annesinden kalan her şeyi kaybettiğini söyledi." dedi.

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