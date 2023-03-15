Arjantin'de enflasyon 3 haneye yükseldi

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Arjantin'de enflasyon 32 yılın ardından ilk kez 3 haneye ulaştı. Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülkede şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 102.5 oldu. Aylık enflasyon da yüzde 6.6 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta 2022 sonuna göre ise yüzde 13.1 yükseldi.

Yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 98.8, aralık ayında ise yüzde 94.8 olarak açıklanmıştı.

Arjantin'de şubat ayında alkolsüz içecek ve gıda fiyatları yıllık olarak yüzde 102.6, giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 121.6 yükseldi. Konut,su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar endeksindeki artış ise yüzde 95.2 ile manşet enflasyonun altında kaldı.

Fiyat artışının en düşük olduğu kalem ise yüzde 79.2 ile iletişim oldu.