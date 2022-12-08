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Lionel Messi tarihe geçmenin eşiğinde

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ve Arjantin yarı final için karşı karşıya gelecek. Diego Maradona'yı geride bırakan Lionel Messi, tarihe geçmenin eşiğinde bulunuyor

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