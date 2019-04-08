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Mimarlar Pero ve Torres Armengol tarafından tasarlanan, tavan freskleri Nazareno Orlandi tarafından yapılan, sütunları Troiano Troiani tarafından hazırlanan ve 1919 Mayıs ayında açılan bu bina 1050 kişilik bir opera binası olarak hizmete girdi ve 2000 yılının başında kitabevine dönüştürüldü.