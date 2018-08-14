Arjantin gelişen piyasalardaki Türkiye endişesi dolayısıyla artan satışların ardından faizi 5 puan artırarak yüzde 40’tan yüzde 45’e yükseltti. Arjantin Merkez Bankası para birimi pezoyu desteklemek için 500 milyon dolar döviz satacağını da duyurdu.

Arjantin Merkez Bankası Ekim’e kadar faiz oranlarının en az yüzde 45’te kalacağını da açıkladı. Pazartesi günkü artırım bankanın dördüncü sürpriz faiz artırımı oldu.

Banka Aralık’a kadar 1 trilyon pezoluk (33,2 milyar dolar) kısa vadeli bono ihracından vazgeçilmesinin planlandığı belirtildi.

IMF bu kararı olumlu karşıladığını bildirdi. Banka aynı zamanda dolar ihaleleri sisteminde de değişikliğe gitti. Arjantin Merkez Bankası kararlarının ardından Dolar/Arjantin pezosu Pazartesi günü ilk kez 30’ün üzerine çıktı.

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