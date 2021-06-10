Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in yanlış okuduğu şiir Brezilyalıları kızdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in yanlış okuduğu şiir Brezilyalıları kızdırdı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in bir şiiri karıştırıp, "Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geliyor ama biz Arjantinliler gemilerden geliyoruz, Avrupa'dan gelen gemilerden." şeklinde okuması Brezilyalıların tepkisine neden oldu.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in yanlış okuduğu şiir Brezilyalıları kızdırdı
AA

Fernandez, resmi ziyaret için Arjantin'de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanyol iş adamlarının katıldığı bir etkinlikte, Nobel ödüllü Meksikalı şair Octavio Paz'ın bir şiirini yanlış okudu. Brezilyalıların tepkisine neden olan hata nedeniyle Fernandez, sosyal medya hesabından özür diledi.

Konuşmasında kendisini "Avrupa yanlısı" olarak niteleyen Fernandez, "Octavio Paz, şöyle yazmıştı: 'Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geldi ama biz Arjantinliler gemilerden geldik.' Avrupa'dan gelen gemilerdi ve bu şekilde toplumumuzu inşa ettik." dedi.

Fernandez'in işaret ettiği kısım, 1990 Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen Paz'ın şiirinde, "Meksikalılar Azteklerden, Perulular yerlilerden geliyor ve Arjantinliler de gemilerden." şeklinde geçiyor.

Arjantin Devlet Başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20. yüzyılda ülkesine yapılan göçü hatırlatarak, "Kimseyi incitmek istemedim, yine de her kim kırıldıysa şimdiden özür dilerim." ifadesini kullandı.

- "Batan gemi Arjantin'in gemisidir"

Fernandez'in hatasına sosyal medya kullanıcılarından, siyasilere kadar birçok Meksikalı, Arjantinli ve Brezilyalı tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yerli halk ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Orman!" yorumunu yaptı.

Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsonaro da "Arjantin Devlet Başkanı, kendi halkının gemilerle Avrupa'dan, Brezilyalıların da ormandan geldiğini söyledi. Brezilyayı oluşturan yerlilere ve Afrikalılara karşı ırkçı olduğunu söylemeyecek misiniz? Ancak ben şunu diyorum: batan gemi, Arjantin'in gemisidir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Fernandez'in sözlerinin, rock tarzı müzik yapan Littio Nebbia'nın "Gemilerden geldik" şarkısının sözleriyle uyuşması ve müzikle ilgilendiği bilinen Fernandez'in Nebbia ile uzun yıllardır tanışıklığı dikkati çekti.

Fernandez, 23 Nisan'da yaptığı bir konuşmasında da Nebbia'nın farklı bir şarkısından alıntı yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!
DÜNYAHindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!
SON DAKİKA: Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 6 sivil hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYAEsad rejiminden İdlib'e saldırı!
Myanmar’ın devrilen liderine yeni yolsuzluk davası açıldı
DÜNYAMyanmar'ın devrilen liderine yolsuzluk suçlamaları
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya'yı uyardı! - Haberler
DÜNYABiden'ın ilk yurt dışı gezisi: Rusya'ya uyarı!
SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de vaka sayıları aylar sonra sınırı aştı!
Son dakika... Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
DÜNYAABD'den görüşmeye ilişkin açıklama!
Rusya'da mahkeme Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı
DÜNYARusya'da Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların ...
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
DÜNYABağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı ...
ABD'den İsrail ve Filistin'e tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı
DÜNYAABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı
Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren DEAŞ mensubu idam edildi
DÜNYASuudi Arabistan'da DEAŞ mensubu idam edildi