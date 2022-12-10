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Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, çeyrek finalde karşılaştığı Hollanda'yı, 90 dakikası ve uzatmaları 2-2 sona eren maçta penaltılarla devirip adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Arjantinliler, maçın ardından sokaklara akın ederek zaferi doyasıya kutladı.

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  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasında oynanan çeyrek final mücadelesi nefes kesti. Maçta 2-0 öne geçen Tangocular, rakibine Weghorst'un golleriyle yakalansa da seri penaltı atışlarıyla rakibini eleyip yarı final biletini kaptı. 
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Güney Amerika ekibi, 35. dakikada öne geçti. Messi'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Molina'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Arjantin, 71. dakikada Acuna'nın Hollanda ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Messi, 73. dakikada kullandığı penaltı atışında, topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis'in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    90+11. dakikada Hollanda beraberlik golünü buldu. Hollanda, Arjantin ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Koopmeiners'in yerden ceza sahasına attığı pası kontrol eden Weghorst'un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Uzatmalarda başka gol olmayınca maç penaltılara gitti. Arjantin'de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular'da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Hollanda'da Van Dijk ve Berghuis'un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Karşılaşmanın ardından başta başkent Buenos Aires olmak üzere tüm Arjantin'de büyük sevinç yaşandı. 
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

    Mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden Arjantinli taraftarlar, maçtan sonra sokaklara inerek yarı finali kutladı.
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar
  • Arjantin halkı sokaklara döküldü! Yarı finali kutladılar

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