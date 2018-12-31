Eski bakanın ölüm haberini, kardeşi Javier Timerman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son yıllarda akciğer kanseriyle mücadele eden eski gazeteci Hector Timerman, 2010-2015 yıllarında Arjantin Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

AA'nın haberine göre, eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner da sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Hector Timerman'ın saygınlığı ve ulusal çıkarların korunması için bitmek bilmez mücadelesiyle hatırlanacağından hiçbir şüphem yok. Sevgili Hector: Yahudi, peronist ve her şeyden önemlisi Arjantinli, teşekkür ederim, hoşça kal." ifadelerini kullandı.

Timerman, Buenos Aires'teki Arjantin Yahudi Derneğine (AMIA) düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, İran'ın saldırıyla muhtemel bağlantısı iddialarının üzerini örtmekle suçlanmıştı.

Timerman, 4 yıldır süren ve aralarında eski Devlet Başkanı Kirchner'ın da bulunduğu soruşturmada suçlamaları kabul etmemişti

AMIA'ya yönelik 1994 yılında düzenlenen terör saldırısında 85 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ