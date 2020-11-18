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Arjantin Kongresi Alt Meclisi, Kovid-19'dan etkilenen ailelere yardım programlarını finanse etmek amacıyla büyük servet sahiplerinden vergi yoluyla yaklaşık 300 milyar peso (3.750 milyar dolar) toplamayı amaçlıyor.

Hükümetin desteklediği yasa teklifine göre, 2.5 milyon dolardan fazla servete sahip olan yaklaşık 12 bin kişi yüzde 2 oranında sabit vergi ödeyecek. Servet arttıkça vergi oranı da artacak.

Vergiden toplanan para, istihdamı artırmak amacıyla sağlık ekipmanı satın almak, refah sübvansiyonlarını finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi için kullanılacak.

Resmi rakamlara göre Arjantin'de 35 binden fazla insan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkan Alberto Fernández, salgının da şiddetlendirdiği ekonomik resesyonun ortasında, aralık ayında göreve geldi. Fernández salgından ağır etkilenen aileleri korumak için kamu harcamalarını keskin bir şekilde artırdı.