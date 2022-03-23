Arjantin Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki likidite bonosu (LELIQ) faiz oranı yüzde 42,50'den yüzde 44,50'e çıkarıldı.

BRCA, Ocak ayında 200 baz puan, Şubat ayında 250 baz puan artışa gitmişti.

BCRA, para politikası faiz oranındaki artışa paralel olarak, peso cinsinden vadeli mevduat getirisine tam aktarımını teşvik etmek için, sabit vadeli faiz oranlarının asgari sınırlarını da yükseltti. Bireyler için yeni taban, 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için yılda yüzde 43.5 olarak belirlendi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 41.5 olacak.

Arjantin'de enflasyon yıllık yüzde 52.3 seviyesinde bulunuyor ve son 9 aydır yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.