NE SÖYLENDİ?

Scaloni şunları söyledi: "Brezilya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Messi ile yaptığım güçlü bir sohbeti size anlatacağım. Paris'e dönmeden önce Messi ile oturup konuştum. Konuyu Dünya Kupası'na getirdim. Bana, 'Devam edeceğiz ve muhtemelen iyi gidecek. Ama gitmezse en azından denemiş olacağız' dedi. Bu beni motive etti"