Arjantin ve Şili'de Kovid-19 vakaları

AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 117 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 490'a, vaka sayısı da 5 bin 344 artarak 136 bin 118'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölü ve vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 48 bin 156 vaka, 924 ölüm; Buenos Aires eyaleti de 76 bin 817 vaka, 1224 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise karantina sürüyor.

- Şili'de mayıstan bu yana görülen en düşük yeni vaka sayısı

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 8 bin 677'ye, virüs görülenlerin sayısı da 1656 artarak 334 bin 683'e çıktı.

Böylece ülkede 12 Mayıs'tan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı kayda geçti.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 306 bin 816, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1728, durumu kritik olanların sayısı ise 264 olarak açıklandı.

Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 432 bin 980 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 247 bin 622 vaka ve 7 bin 96 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de vakaların hızla artmasıyla 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli yerlerine yayılan karantinadan 5 aşamalı çıkış planı pazartesinden itibaren uygulamaya konmuştu.