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Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

18 Aralık Pazar akşamı Dünya Kupası maratonu, Arjantin ve Fransa arasında geçen mücadeleyle son buldu. Karşılaşmadan galip çıkan taraf Arjantin oldu. Beyazlı mavililerin kale bekçisi Emiliano Martinez'in kürsüde ödül aldıktan sonra yaptığı hareket ise güne damgasını vurdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız kalecinin tüm dünyadan özür dilemesi gerektiği konusunda yorum yaptı.

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  • Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

    18 Aralık Pazar akşamı oynanan Katar Dünya Kupası final maçına Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez damga vurdu. Başarılı futbolcu, ödül aldığı sırada yaptığı hareketle eleştiri oklarının hedefi oldu. 
  • Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

    Emiliano Martinez'in yaptığı hareket sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, Emiliano Martinez'in bir basın açıklaması yaparak tüm dünyadan özür dilemesi konusunda yorumlarda bulundu.
  • Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

    2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı penaltı atışları sonucunda yenen Arjantin, 36 yıl sonra kupayı müzesine götürmeyi başardı. 
  • Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

    Maç boyunca tüm gözler dünya yıldızı Lionel Messi üzerindeydi ancak Emiliano Martinez, yaptığı sevinç hareketiyle dikkatleri üzerine yönlendirmeyi başardı.
  • Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

    Martinez'in yaptığı hareket gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Tepkiler gelince ünlü futbolcu açıklama yaptı. TyC Sports’a konuşan Martinez, ödülü aldıktan sonra yaptığı hareketle ilgili olarak, “Fransızlar beni yuhaladığı için yaptım. Onların kibirlerini anlayamıyorum” dedi.
  • Arjantinli futbolcudan olay yaratan hareket! Yaptığıyla tüm dünyada gündem oldu!

    İşte Emiliano Martinez'in yaptığı hareket...

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