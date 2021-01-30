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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamArjantinli zenginlere 'milyoner vergisi'
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Pandemiyle mücadelede finansmanı zenginlerden karşılayacak

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede yeni ekonomik tedbirler açıklayan Arjantin, tıbbi malzemeler alabilmek ve ekonomik sıkıntı yaşayan işyerlerine yardım edebilmek için gerekli finansmanı ülkenin en zengin kesiminden karşılayacak. BBC'nin haberine göre, tek seferlik bu özel vergi ile 2.3 milyon dolardan fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek. "Milyoner vergisi" olarak adlandırılan bu verginin ülkenin en zengin 12 bin kişisini etkilediği kaydedilirken, ülkedeki zenginlerden 3 milyar dolar tutarında vergi toplanması bekleniyor

Arjantinli zenginlere 'milyoner vergisi'
Genel

Arjantin, koronavirüs pandemisi ile mücadele için gerekli olan tıbbi malzemeleri alabilmek ve ülkede zor durumdaki işyerlerine yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan parayı ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi.

BBC'nin haberine göre, bir kerelik getirilen bu özel vergi ile 200 milyon pesodan (2.3 milyon dolar) fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek.

Hükümetin bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umduğu belirtiliyor. Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak.

"Milyoner vergisi" olarak adlandırılan bu verginin ülkenin en zengin 12 bin kişisini etkilediği kaydedildi.

Merkez solda yer alan Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in önerisiyle uygulamaya konan bu vergi, muhalefet tarafından "gasp" olarak nitelendiriliyor. Söz konusu verginin bir kerelik olmaktan çıkarılıp kalıcı hale getirilebileceğinden de endişe duyuluyor.

ÜLKEDEKİ İŞSİZLİK YÜZDE 11'E YÜKSELDİ

Koronavirüs pandemisinden önce de ekonomik sorunlarla boğuşan Arjantin'de ekonomik durum 2020'de daha da kötüleşti. Ülkenin yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşerken işsizlik yüzde 11'e yükseldi.

Londra merkezli yoksullukla mücadele vakfı Oxfam'ın konuyla ilgili araştırması, Arjantin'in ekonomik krizden çıkış yolu olarak zenginlerden daha fazla vergi almayı göstermişti.

Oxfam raporunda, "Dünya genelinde koronavirüs pandemisi nedeniyle normalden fazla kâr eden şirketlerden alınacak vergilerle 104 milyar dolarlık bir fon yaratılabilir ve bu da tüm işçilere işsizlik güvencesi, en yoksul ülkelerdeki tüm çocuk ve yaşlılara da bakım güvencesi sunabilir" ifadeleri yer almıştı.

Arjantin'de bugüne kadar 2 milyon koronavirüs vakası görülürken 47 bin kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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