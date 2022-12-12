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Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor

Türkiye’deki erkeklerin cüzdanlarını genellikle arka ceplerinde taşımayı tercih ettiklerini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş, arka cepte taşınan cüzdanların omurga eğriliğine neden olduğunu söyledi. Sürekli arka cepte taşınan cüzdanın oturma bozukluğuna neden olduğunu belirten Yavaş, "Bu durum ilk başta kalça ve bacakta derin ağrı, uyuşma, karıncalanmaya neden olur. Tedavi edilmez ve hâlâ arka cepte cüzdan taşınmaya devam edilirse durum, yürüme bozukluğu ve omurga eğriliğine kadar ilerleyebilir” dedi

Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor
Arka cepte cüzdan taşıyan erkeklere uyarı!
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DHA

Genellikle arka cepte taşınan cüzdanlar, çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Özellikle arka cepte cüzdanla uzun süre oturulduğunda, oturma pozisyonundaki dengesizlikler meydana geliyor. Bu dengesizlik ise omurga ve kaslara aktarılıyor. Bu nedenle biyomekanik eksende ortaya çıkan bozuklukla kaslarda kasılma ve spazmla gelişen ağrılar söz konusu olabiliyor. Cepte taşınan kalın cüzdanların, kalçada siyatik sinir denilen bölgenin tam çıkış noktasında baskı oluşturduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş, “Buna bağlı kalçada oluşan derin ağrılardan dolayı hastalarımız, yürümede zorluk çekmeye başlıyor. Hatta bu durum uzun süreli devam ederse kalçayı dışa atarak yürümeye çalışmalarına neden oluyor” açıklamasını yaptı.

HASTANEMİZE EN ÇOK BAŞVURAN MESLEK GRUBU: ŞOFÖRLER

Genellikle erkek hastaların nadiren de olsa kadınların bu şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirten Dr. Yavaş, “Özellikle uzun süreli oturmak zorunda kalanlar bu sorunu yaşıyor. Çünkü daha fazla risk altında oluyorlar. Bu hastalıkların en çok görüldüğü meslekler arasında ise şoförlük geliyor. En çok şoförler bize başvuruyor. Hastalarımız genellikle ağrılarına cüzdanla oturmanın neden olduğunun farkında olmuyor. Özellikle biz doktorlar, ‘cüzdanınızı nerede taşıyorsunuz’ şeklinde sorguluyoruz. Ağrıların nedeni bu şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Hastaların bazen cüzdan nedeniyle oluşan ağrılarını bel fıtığıyla da karıştırabildiğini vurgulayan Yavaş, hastalara şu uyarılarda bulundu: “Cepte cüzdan taşımayın, sert zemine kesinlikle oturmayın. Çünkü sert zemine oturan kişilerde de bu tür sorunlar yaşanmaktadır. Tedavi için kalça kaslarına yönelik yapılan bazı egzersizleri öneriyoruz. Kası germe, güçlendirme egzersizleri ve bölgeye masaj yapılabilir. Ağrı ve kası rahatlatmak için antienflamatuar ilaçlar ağızdan ya da krem olarak kullanılabilir. Ayrıca fizik tedavi uygulamalarından da faydalanıyoruz. Kalçaya yapacağımız sıcak- soğuk uygulamalar, elektro terapi akımları da bize tedavi anlamında yardımcı oluyor. Hasta egzersizlerini düzenli yaparsa genellikle olumlu sonuç alınıyor.”

“GENÇLERDE VE ÇOCUKLARDA İSE SKOLYOZA NEDEN OLUYOR”

Yavaş, “Ayrıca bu durum yaşa özel değildir, her yaşta görülebilmektedir. Vurgulamak istediğim bir önemli nokta da şu; gelişim dönemindeki gençlerde çocuklarda dengeli oturma çok önemli. Çünkü cüzdana bağlı olarak dengesiz oturmak, oturma yüzeyindeki dengesizlikler omurga eğriliği ve skolyoza sebep olabilir. Bu nedenle gençlerden, her iki kalça ve her iki bacakları eşit seviyede olacak şekilde oturmalarını istiyoruz” dedi.

“BU KADAR ZARARLI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, HEMEN CEBİMDEN ÇIKARTACAĞIM”

Şoförlük yapan 58 yaşındaki Cafer Eceoğlu, genellikle çalıştığı zamanlarda cüzdanını arka cebine koyduğunu belirterek “Hatta hep arka cebimde bulunduruyorum. Oturduğum zamanlarda bazen bacakta, kalçada ağrı hissediyorum. Ama genellikle alışmaya çalışıyor, cüzdanı oturduğum yere denk getirmemeye çalışıyordum. Çünkü cüzdanla oturduğumda beni yoruyor. Sağlığa bu kadar zararlı olduğunu bilmiyordum. Artık bunu öğrendim ve hemen o cüzdanı bir kenara bırakacağım” şeklinde konuştu.

24 yaşındaki Abdullah Yağcıoğlu da “Özellikle arabaya binip uzun yolculuk yaptığımda cüzdanım arka cebimde oluyordu. Ağrı hissediyordum. Ancak bu nedenle olduğunu hiç bilmiyordum. Hiç de ilişkilendirmemiştim. Artık arka cebimde cüzdan taşımamaya dikkat edeceğim” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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