Arka Gdynia - Gornik Zabrze maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa maçında Arka Gdynia ile Gornik Zabrze, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Arka Gdynia 2 puanla 13. sırada, Gornik Zabrze 5 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arka Gdynia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gornik Zabrze son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arka Gdynia kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Gornik Zabrze sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Arka Gdynia son haftadaki Lechia Gdansk müsabasında 4-2 yenildi.

Gornik Zabrze ise Lech Poznan maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Arka Gdynia, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Gornik Zabrze ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gornik Zabrze, 3 gol atarken 1 gol yedi.

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