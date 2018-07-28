Arka Gdynia - Jagiellonia Bialystok karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa maçında Arka Gdynia ile Jagiellonia Bialystok, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Arka Gdynia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 523 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arka Gdynia kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Jagiellonia Bialystok sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Arka Gdynia önceki hafta Lechia Gdansk mücadelesinde 4-2 yenildi.

Jagiellonia Bialystok, Wisla Plock karşılaşmaında 1-3 yenildi.

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