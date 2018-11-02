Arka Gdynia - Pogon Szczecin maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Arka Gdynia, 02 Kasım 2018 Cuma günü Pogon Szczecin takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Arka Gdynia 17 puanla 8. sırada, Pogon Szczecin 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Arka Gdynia son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Pogon Szczecin son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Arka Gdynia kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Pogon Szczecin kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Arka Gdynia son haftadaki Lechia Gdansk müsabasında 4-2 yenildi.

Pogon Szczecin, Legia Warszawa karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Arka Gdynia, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Pogon Szczecin, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pogon Szczecin 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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