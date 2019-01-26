Arka Sokaklar 503. Bölüm Fragmanı yayında! Hamile olan Aylin, kaza geçiriyor! Mesut zorlu bir görev için başka bir ekip tarafından talep edilir. Ne karar vereceğini bilmeyen Mesut için durum nasıl olacaktır? Diğer taraftan Hüsnü ve Meryem'in ilişkisi, Meryem'in annesi tarafından sekteye uğruyor. Silahlı çatışmanın ortasında kalan Aylin, üzerine doğru gelen araca ateş açıyor, araç Aylin'e çarparak hastaneye kaldırılmasına sebep oluyor. Hamile olan Aylin bebeğini kaybedecek mi?

ARKA SOKAKLAR 503. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 502. BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, örgüt tarafından kaçırılıyor! Geçmişin sıkıntıları Mesut'un peşini bırakmıyor. Özel Harekatçı olduğu zamanlarda örgüte ağır darbeler vuran Mesut bu sefer yakalanmaktan kendini alamıyor. Ekip, Mesut'un akıbetini merak ederken o ölümle karşı karşıya kalıyor. Mesut, örgütün elinden sağ kurtulabildi mi?